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Лукашенко сообщил о встрече с Путиным «в ближайшее время»

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Associated Press (AP), передает БелТА.

В ходе интервью журналист AP спросил Лукашенко, не мог бы он передать Путину, что «это пора прекратить», заявив о «зверствах России на Украине» и приведя в пример события в Буче.

«Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним», — сказал Лукашенко.

Фото и видео из города Буча под Киевом украинские власти и западные СМИ распространили в начале апреля, на них видны тела людей в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук также сообщил о найденных братских могилах. Минобороны назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных, которые ушли из Бучи 30 марта, «ни один местный житель не пострадал».

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Последняя очная встреча президентов России и Белоруссии состоялась 12 апреля. Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный, а после провели совместную пресс-конференцию. Тогда российский президент подчеркнул, что «начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии».

Российская и украинская делегации после начала военной операции на Украине провели три первых раунда переговоров (28 февраля, 3 и 7 марта) на территории Белоруссии. Затем стороны продолжили переговоры в онлайн-формате.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

29 августа 1954 года
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