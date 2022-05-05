Росгвардия заявила о ликвидации лидера ячейки теробороны под Харьковом

Бойцы спецназа Росгвардии ликвидировали украинскую «диверсионную группу» вместе с командиром в Харьковской области, сообщает ведомство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По информации Росгвардии, в лесистой местности спецназовцы обнаружили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая направлялась в сторону российских позиций. На предложение сдаться участники группы открыли стрельбу, росгвардейцы ответным огнем убили диверсантов вместе с командиром.

После боя спецназовцы Росгвардии обнаружили в этом районе тренировочный лагерь территориальной обороны Украины, в том числе позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства.