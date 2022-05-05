На востоке Москвы реконструируют здание производственного предприятия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти Москвы запланировали реконструкцию одного из корпусов предприятия по производству мебели в Косино-Ухтомском районе Восточного административного округа столицы. Об этом сообщает столичный комплекс градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

По ее словам, общая площадь обновляемого корпуса составит около 7 тыс. кв. м. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки, позволяющих провести реконструкцию.

«Реконструировано будет административно-производственное здание. После того как работы завершатся, площадь этого здания вырастет и составит 7,6 тыс. кв. м. Предприятие занимается производством мебели, и я уверена, что запланированные работы позволят модернизировать его и увеличить количество рабочих мест на 35%», — пояснила Княжевская.

По данным Стройкомплекса столицы, площадь участка, на котором планируются работы, составит 0,3 гектара. Предполагается, что 80% помещений будет отведено для производства, остальные площади займет административный блок. Ожидается также, что реконструкция позволит создать дополнительно 167 рабочих мест.

В конце минувшего года в Косино-Ухтомском районе столицы ввели в эксплуатацию стадион с профессиональным футбольным полем. Спортивный объект появился на ул. Салтыковской, д. 1В, стр. 1. Поле подходит для тренировок любительских и профессиональных команд, а также проведения соревнований районного, городского и межрегионального уровней, поясняет столичный Стройкомплекс. Стадион «Косино» включает и административно-бытовой корпус, где расположены универсальный спортивный и тренажерный залы, медицинский кабинет, буфет и учебный класс для теоретических занятий.