Правительство выделит почти 13 млрд руб. на замену отопления в Сибири

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство выделит из федерального бюджета 12,9 млрд руб. на перевод частных домовладений в четырех сибирских городах — Омске, Красноярске, Чите и Новокузнецке — с печного отопления на альтернативные виды топлива. Об этом сообщила РБК пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Завизировала соответствующие изменения в правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов — участников федерального проекта «Чистый воздух», — сообщила пресс-служба.

По плану власти будут софинансировать приобретение, установку, монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.

В Минприроды сообщили РБК, что по проекту к газу будут подключено 8 286 домов. Эффект по снижению выбросов загрязняющих веществ в результате газификации составит 11,3 тыс тонн.

В федеральный проект «Чистый воздух» включены 12 крупных городов в России с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Целью проекта является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух в городах-участниках на 22% по отношению к уровню 2017 года.

В 2019 году печное отопление одним из основных источников загрязнения воздуха наряду с промышленными предприятиями называли власти городов, попавших в рейтинг населенных пунктов с самым загрязненным воздухом, составленный Минприроды. Начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Забайкальского края Ирина Воронина в 2021 году рассказывала, что выбросы загрязняющих веществ от котельных и домов с печным отоплением в Чите составляют около 40% от общего объема.

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Только в Омске, например, как сообщала пресс-служба правительства региона в августе 2021 года, к газу планируют подключить более 15 тыс. домовладеницй, которые сейчас отапливаются углем.