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Ракова рассказала об объемах капремонта московских поликлиник

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта поликлиник, стартовавшей в 2020 году, работы идут одновременно в 88 зданиях и завершены в 41. О промежуточных итогах программы рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве появляется все больше комфортных и современных поликлиник, оснащенных новым цифровым оборудованием. Их модернизация проводится в рамках масштабной программы капремонта по новому стандарту. Она включает более 200 зданий — почти половину амбулаторного фонда столицы», — уточнила заммэра.

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Работы завершены в 41 поликлинике: 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике в 37 районах девяти округов столицы, уточнила вице-мэр. «Также сегодня ремонт продолжается одновременно в 88 зданиях, таким образом всего капремонт с учетом открытых ранее затронул уже 129 зданий, или почти 2/3 всей программы. Сейчас медицинскую помощь по новому стандарту получают более 900 тыс. пациентов», — сообщила Ракова.

Программа модернизации объектов первичного звена здравоохранения по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов, объясняют столичные власти. Во всех обновленных филиалах поликлиник прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

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Фото:АГН «Москва»

В депздраве отметили, что в ходе капитального ремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. В филиалах поликлиник устанавливают маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях — аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца. Во избежание образования очередей в обновленных поликлиниках меняют навигацию. Также на каждом этаже создают зоны комфортного ожидания для пациентов, а в детских поликлиниках — игровые зоны.

Масштабный капремонт учреждений первичного звена столичного здравоохранения начался в 2020 году. В программу модернизации вошли 200 городских поликлиник, построенных более 50 лет назад. Адреса поликлиник, попавших в программу, опубликованы на сайте mos.ru.

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Москва поликлиники здравоохранение капитальный ремонт модернизация Анастасия Ракова
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