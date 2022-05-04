Омбудсмен Москвы нашла четверых пропавших на Украине солдат

Татьяна Потяева (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве за последние две недели обнаружил четверых пропавших на Украине российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева, передает «РИА Новости».

По ее словам, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассылает во все регионы России фамилии солдат, которые пропали на территории Украины.

«Буквально за последние две недели мы нашли четырех человек: все живые, двое из них находятся в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях», — рассказала Потяева, добавив, что работа по поиску пропавших военных продолжается.

Она также сообщила, что с начала спецоперации на Украине к омбудсмену поступали обращения со стороны украинцев, которые, приехав к родственникам в Россию, нуждались в помощи из-за госпитализации с COVID-19 и для устройства детей в образовательные учреждения.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. Первый обмен пленными между сторонами состоялся 21 марта. Тогда Россия обменяла мэра Мелитополя Ивана Федорова на девять россиян.

Спустя месяц, 24 марта, Москва и Киев обменялись пленными по схеме «10 на 10». Самый большой обмен пленными состоялся 5 апреля — по формуле «86 на 86».

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9 апреля стороны вновь обменялись пленными. «Среди них четыре сотрудника «Росатома» и наши доблестные военнослужащие», — уточнила Москалькова. По ее словам, атомщики находились на Ровенской АЭС.

В тот же день Киев и Москва также обменяли еще несколько гражданских лиц: в Россию вернулись 32 дальнобойщика, на Украину — 20.