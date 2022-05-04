Жителей Бреста предупредили о движении военной техники по городу

Фото: Александр Рогачук / Telegram

Через белорусский Брест 4–5 мая будет проходить военная техника из-за проверки сил реагирования в вооруженных силах страны, сообщил мэр города Александр Рогачук в Telegram.

«4–5 мая по Бресту будет осуществляться движение военной техники комбинированным способом в районы выполнения поставленных задач. <...> Жителям Бреста нет поводов для беспокойства», — написал глава города.

Рогачук добавил, что 4 мая в городе также пройдут учения на базе городской больницы скорой медицинской помощи, их проведут сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям.

Минобороны Белоруссии объявило о проведении проверки сил реагирования 4 мая. В рамках нее воинские части и подразделения отработают приведение в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы, выполнение учебно-боевых задач. Силы, участвующие в проверке, продемонстрируют способность противостоять угрозам как на земле, так и в воздухе. Они будут действовать на незнакомой местности и в быстро меняющихся внешних условиях.

В ведомстве заверили, что мероприятия «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».