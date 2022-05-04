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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили минимум заболевших COVID с начала сентября 2020 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За последние сутки в России выявили 5093 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В последний раз заражаемость была на таком уровне 3 сентября 2020 года. Тогда выявили 4995 заражений.

За сутки госпитализировали 1398 человек, это на 3% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее был зарегистрирован 1441 случай госпитализации. Количество госпитализаций снизилось в 42 регионах, выросло в 38, следует из данных оперштаба.

Мурашко не исключил новой волны коронавируса в России в июне
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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Наибольшее число заражения за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (328), Москве (282), Волгоградской (193) и Челябинской областях (173).

Умерли за сутки 129 россиян. Выписаны в связи с выздоровлением 6664 человека.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 18 206 167 человек, умер 376 421 (по методике подсчета оперштаба). В конце марта Росстат, учитывающий не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщал о смерти 796,2 тыс. человек.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в конце апреля заявил, что ожидает нового подъема заболеваемости коронавирусом в России в июне. «Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — сказал он.

Мурашко также указал, что коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, и призвал россиян ревакцинироваться.

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