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Война санкций ,  
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Глава ЕК сообщила о планах запретить три российских госканала

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Евросоюз запретит вещание трем российским государственным каналам. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, заявление размещено на сайте ЕК.

«Мы закрываем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям. Им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любой форме, будь то по кабелю, через спутник, в интернете или через приложения для смартфонов», — заявила она.

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Она не уточнила, о каких конкретно каналах идет речь, но заявила, что в ЕС сочли их «рупорами пропаганды».

Кроме того, ЕС запретит гражданам Евросоюза оказывать российским компаниям бухгалтерские, консультативные и другие услуги.

В конце февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что телеканал Russia Today (RT) не сможет больше продолжать вещание на территории Евросоюза, одновременно с этим будет заблокирована и работа агентства новостей Sputnik и их «дочек».

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что персонал попавших под запрет в ЕС медиа сокращать не будут.

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