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На Украине в результате ДТП с участием бензовоза погибли 16 человек

В Ровненской области на западе Украины в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, бензовоза и легкового автомобиля погибли 16 человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

ДТП произошло на трассе Киев — Чоп неподалеку от села Ситное Дубенского района. В настоящее время движение на трассе в этом районе приостановлено. «Вследствие столкновения все три транспортных средства загорелись. По предварительным данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали, — говорится в сообщении.

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Фото:СК РФ по Томской области

Причина ДТП не называется.

В апреле ДТП с участием автобуса произошло на трассе Пинар-дель-Рио — Гавана на Кубе. 53 человека получили ранения. Среди раненых были несовершеннолетние. Пять человек находились в тяжелом состоянии.

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Теги
ДТП Украина Национальная полиция Украины Автобус бензовоз
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