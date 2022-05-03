На Украине в результате ДТП с участием бензовоза погибли 16 человек

В Ровненской области на западе Украины в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, бензовоза и легкового автомобиля погибли 16 человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

ДТП произошло на трассе Киев — Чоп неподалеку от села Ситное Дубенского района. В настоящее время движение на трассе в этом районе приостановлено. «Вследствие столкновения все три транспортных средства загорелись. По предварительным данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали, — говорится в сообщении.

Причина ДТП не называется.

В апреле ДТП с участием автобуса произошло на трассе Пинар-дель-Рио — Гавана на Кубе. 53 человека получили ранения. Среди раненых были несовершеннолетние. Пять человек находились в тяжелом состоянии.