Политика , 03 мая, 14:27
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В Кремле подтвердили предстоящий разговор Путина и Макрона
Эмманюэль Макрон
Президент России Владимир Путин 3 мая проведет разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Такие планы есть», — подтвердил Песков.
Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец ранее сообщал, что телефонный разговор Макрона с Путиным запланирован на 3 мая.
Французский президент не разговаривал с российским коллегой с 29 марта.
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