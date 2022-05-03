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В Кремле подтвердили предстоящий разговор Путина и Макрона

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / AP)

Президент России Владимир Путин 3 мая проведет разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Такие планы есть», — подтвердил Песков.

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Эмманюэль Макрон

Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец ранее сообщал, что телефонный разговор Макрона с Путиным запланирован на 3 мая.

Французский президент не разговаривал с российским коллегой с 29 марта.

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Эмманюэль Макрон Владимир Путин телефонные переговоры
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