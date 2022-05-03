Красную площадь закроют до 9 мая

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Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно, сообщила пресс-служба Государственного исторического музея в Telegram-канале.

«Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт», — говорится в сообщении.

Посетить Исторический музей можно будет через вход №3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска, уточнили в пресс-службе музея.

В параде Победы в Москве 9 мая в этом году примут участие 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщали в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, среди военной техники будут представлены танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», робототехнические комплексы «Уран-9» и т.д.

Участие в параде Победы также примут ракетоносцы, а также экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи».