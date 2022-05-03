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Парламент Эстонии изучит отзыв подписи под договорами о границе с Россией

Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — говорится в нем.

Согласно Тартускому (Юрьевскому) мирному договору 1920 года, РСФСР передала Эстонии часть территорий Ленинградской и Псковской областей, когда та стала самостоятельным государством. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза и документ, с точки зрения России,  утратил силу, так как Эстония перестала быть субъектом международного права.

Проект предложения в конце февраля представила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии.

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Фото:сервис Google Street View

Сейчас между Эстонией и Россией нет юридически оформленной государственной границы. В 2005 году стороны подписали пограничный договор. Документ удалось согласовать по итогам десятилетних переговоров,  однако в процессе ратификации Эстония решила включить в преамбулу документа тезис о том, что Тартуский мирный договор, который обозначал довоенную границу, по-прежнему действует.

 МИД считает Тартусский договор историческим и утратившим силу. В результате Россия отозвала свою подпись и предложила Таллину начать новые переговоры для разработки нового документа.

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