Посол обвинил Запад в давлении на Африку с требованием осудить Россию

Страны Запада оказывают давление на африканские государства, требуя осуждения действий России на Украине, заявил посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью «РИА Новости».

По его словам, в отдельных случаях дело доходит до шантажа и угроз.

«Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. <...> Обратите внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее (ООН), практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались», — сказал Тараров.

Такое решение африканских стран означает, что на самом деле они не поддержали инициативу, но не смогли открыто проголосовать «против» из-за «чрезвычайного» давления, заявил дипломат.

2 марта ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Украины. Против нее проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия, 35 государств (в том числе Танзания, Зимбабве, Экваториальная Гвинея, ЦАР, Конго, Ангола, Алжир и другие) воздержались от голосования. В поддержку документа высказалась 141 страна.

Позже, 7 апреля, Генассамблея организации приостановила членство России в Совете по правам человека, за это решение проголосовали 93 государства. Против высказались такие африканские страны, как Алжир, ЦАР, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Эритрея, Мали, Габон и Зимбабве. Из африканских стран отдавать голос не стали ЮАР и Египет.