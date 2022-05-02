Президент Венгрии предложил парламенту переизбрать Орбана премьером

Виктор Орбан и Янош Адер (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Президент Венгрии Янош Адер предложил новому составу Национального собрания переизбрать премьер-министра Виктора Орбана на новый срок, передает Hirado.hu с инаугурационного заседания.

Адер сказал, что Орбан принял его предложение вновь стать главой правительства.

Парламент выступил с инициативой о переизбрании Орбана. Голосование пройдет через две недели. Если он выиграет, то станет премьер-министром Венгрии в пятый раз.

3 апреля на выборах депутатов в Венгрии победил альянс ФИДЕС — Христианско-демократическая народная партия во главе с Орбаном, которого Запад считает пророссийским политиком. Объединение получило 135 из 199 мест в Национальном собрании. Еще 57 мест получила коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем. Шесть мест заняли депутаты из правого движения «Наша Родина» и одно — Немецкий национальный список.

29 апреля Орбан встретился с Адером, следует из сообщения на сайте премьера. Президент поручил ему сформировать новое правительство. Тогда Орбан обещал отнестись к этому серьезно и отметил, что Венгрию ждет «десятилетие опасности», в том числе из-за военных действий в Европе и будущего роста цен, энергетического кризиса.