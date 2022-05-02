Восемь человек погибли при пожаре в университетском кампусе на Филиппинах

На Филиппинах при пожаре на территории университетского кампуса произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, передает местная газета The Manila Times со ссылкой на представителя пожарной охраны.

Из восьми погибших — шестеро несовершеннолетних. Кроме того, еще три человека пострадали.

По данным пожарных, пожар начался около 5:00 (0:00 2 мая по мск) на втором этаже дома на территории Филиппинского университета. Само учебное заведение расположено в районе Кесон-Сити города Дилиман.

Представитель пожарной охраны рассказал, что пожар тушили около двух часов, в итоге было разрушено 80 домов.

29 апреля на лакокрасочном заводе в Стамбуле (завод находится в районе Тузла в азиатской части города) произошел пожар со взрывами. В результате пожара трое рабочих погибли, девять пострадали, также во время тушения пострадал один пожарный. Из-за взрывов оказались повреждены три здания. Пожар затронул также близлежащие предприятия и лес. Прокуратура начала расследование инцидента, также проверку проведет инспектор Министерства труда и социального обеспечения страны.