Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию

Сотрудники посольства Бельгии в России, которых ранее объявили персонами нон грата, покинули Москву, передает газета De Standaard со ссылкой на бельгийский МИД.

Группу из 12 сотрудников посольства и членов их семей доставили в Бельгию на военно-транспортном самолете Airbus A400M.

«Двенадцать сотрудников, которые были высланы, вернулись в Бельгию», — говорится в сообщении.

В МИД Бельгии отметили, что «несмотря на сокращение штата» посольство в Москве останется открытым и будет функционировать.

19 апреля Россия решила выслать из страны 12 бельгийских дипломатов в качестве ответной меры на высылку 21 российского дипломата. В МИД Бельгии назвали тогда действия России необоснованными, так как высылаемые сотрудники «выполняют свои обязанности в полном соответствии со своей дипломатической аккредитацией и Венской конвенцией о дипломатических сношениях». В Брюсселе тогда предупредили, что действия России приведут к сокращению дипмиссии Бельгии на 2/3.

Бельгия же решила выслать сотрудников российской дипмиссии в конце марта, обвинив их в шпионаже.