Кулеба попросил Китай продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине

Китай оказал Украине серьезную гуманитарную помощь и Киев рассчитывает на ее продолжение, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Синьхуа.

Он поблагодарил общество Красного Креста Китая за то, что оно предоставило Украине гуманитарную помощь на сумму 5 млн юаней (почти $764 тыс.), и отметил готовность китайского правительства продолжать помогать Киеву.

«Нам действительно очень нужна эта помощь. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы попросить Китай продолжать оказывать поддержку», — сказал Кулеба.

Министр также выразил слова благодарности главе китайского МИД Ван И за его слова о поддержке суверенитета и территориальной целостности, готовность добиваться перемирия дипломатическим путем.

«Мы надеемся, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации. Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф», — подчеркнул Кулеба.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Генассамблея ООН осудила действия российских властей и потребовала прекратить огонь. Китай выступал за скорейшее восстановление мира, но не поддержал западные санкции против России, сохраняя нейтралитет.

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21 марта МИД Китая анонсировал новую партию гуманитарной помощи Украине в размере около 10 млн юаней (около $1,52 млн). Представитель министерства Ван Вэньбинь указывал на то, что Китай продолжит играть конструктивную роль, содействовать деэскалации конфликта и преодолению гуманитарного кризиса.



