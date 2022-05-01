В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 50 рейсов
В столичных аэропортах отменили 30 рейсов, еще 19 задержали, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По информации сервиса на 1:41 мск, во Внуково задержали семь рейсов и отменили два, в Домодедово четыре задержанных рейса и пять отмененных. В Шереметьево задерживаются восемь рейсов, а 23 отменены. По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, здесь вылет самолетов идет по расписанию.
О причинах задержания не сообщается.
По данным Гидрометцентра, ночью с 30 апреля на 1 мая осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Также синоптики обещают переменную облачность и температуру от минус 2 до нуля градусов.
Ранее Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 3:45 7 мая. Полеты туда приостановили с начала военной операции на Украине, изначально запрет действовал до 2 марта, после этого ограничения неоднократно продлевались. До это запрет продлевали 23 апреля: Росавиация решила оставить закрытыми аэропорты до 3:45 1 мая.
Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Также компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест.