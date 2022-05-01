Минобороны сообщило о задержаниях жителей за Telegram в Николаеве

Украинские силы в Николаеве устраивают рейды, в ходе которых задерживают местных жителей с пророссийскими взглядами или по подозрению в передаче информации российским военным или представителям народной милиции республик Донбасса. Поводом для этого становится в том числе установленное приложение Telegram, сообщает руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также поводом для подозрения становятся истории звонков и сообщения на российские номера, переписки в различных мессенджерах с осуждением действующей украинской власти и подписки в соцсетях на российские каналы.

«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. <...> Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — утверждает Мизинцев, добавив, что «националисты» в ходе этих рейдов в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения, введенного из-за российской военной операции, приостановил деятельность 11 политических партий. По словам президента Украины Владимира Зеленского, решение принято с учетом «связи некоторых политических структур» с Россией. Решение коснулось в том числе партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвиняемого в госизменен Виктора Медведчука; партии Шария, «Левая оппозиция» и др.

Зеленский заявил, что Минюсту Украины поручено немедленно обеспечить прекращение деятельности этих партий. Он подчеркнул, что «любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ».

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Позднее группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной раде законопроект о процедуре и последствиях запрета «пророссийских партий» на Украине. Представитель «Слуги народа» Ольга Совгиря пояснила, что законопроект предусматривает передачу в собственность государства имущества, средств и других активов партии при ее запрете судом.