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СК показал видео задержания жителя Читы, взявшего в заложники сына

Video

Следственный комитет России опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который взял в заложники своего сына. Он удерживал его в квартире в течение нескольких часов.

На кадрах видно, что для проникновения в квартиру замок был спилен с помощью болгарки. Затем сотрудники спецподразделений Росгвардии вошли внутрь, забрали ребенка и потом вывели оттуда мужчину. В квартире был обнаружен обрез, которым задержанный угрожал сыну.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Пока мужчина задержан на 48 часов.

Как сообщали ранее в МВД, в отношении мужчины также возбудили дело по ст. 119 (угроза убийством). Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали матери, которую задержанный не пускал в квартиру. С ребенком работают медики и психологи.

В Чите вооруженный мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына
Общество

Telegram-канал Mash писал, что мужчина приехал к бывшей жене домой, между ними произошла ссора, после чего он выгнал женщину из квартиры, ранил ее брата и заперся вместе с сыном в квартире.

«АиФ Забайкалье» со ссылкой на очевидца указывал, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Telegram-канал «112» писал, что полицейские пытались вести переговоры с мужчиной, но он соглашался говорить только с женой.

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Чита Забайкальский край заложники Следственный комитет
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