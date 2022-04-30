В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трехлетнего сына

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:56
СКА объявил об уходе пяти легионеров Спорт, 20:34
Президент Сирии объявил амнистию для террористов Политика, 20:27
Минобороны России сообщило о сбитом под Херсоном украинском Су-25 Политика, 20:22
Поклонская сообщила об отправке лекарств в Херсонскую область Общество, 20:13
Эрдоган призвал Россию и Украину действовать «со здравым смыслом» Политика, 20:09
В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трехлетнего сына Общество, 19:59
MVP плей-офф КХЛ Попов не пришел на церемонию награждения из-за травмы Спорт, 19:59
FT сообщила о попытках богатых россиян обменять жилье в Лондоне Бизнес, 19:34
Анчелотти стал первым тренером с титулами во всех главных лигах Европы Спорт, 19:32
В РПЦ назвали недопустимыми разговоры о ядерном оружии на Украине Политика, 19:24
Анджелина Джоли пообщалась с беженцами во Львове Общество, 19:17
«Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу Спорт, 19:10
Вратарь ЦСКА продолжит карьеру в НХЛ после победы в Кубке Гагарина Спорт, 19:10
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трехлетнего сына

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС
Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Житель Читы, взявший в заложники своего сына, задержан, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Задержанный — ранее неоднократно судимый мужчина 1986 года рождения. Его доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 (угроза убийством) и ст 127 УК (незаконное лишение свободы).

Мужчина удерживал сына в квартире на Украинском бульваре Читы. Он не впускал в квартиру мать ребенка, был вооружен огнестрельным оружием.

В Чите вооруженный мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына
Общество

Как сообщал Telegram-канал Mash, мужчина приехал к бывшей жене домой, между ними произошла ссора, после чего он выгнал женщину из квартиры, ранил ее брата и заперся вместе с сыном в квартире. По данным канала, при себе у мужчины был гладкоствольный обрез. «АиФ Забайкалье» со ссылкой на очевидца указывал, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Telegram-канал «112» писал, что полицейские пытались вести переговоры с мужчиной, но он соглашался говорить только с женой.

В МВД сообщили, что задержание прошло «в результате комплекса проведенных мероприятий».

Материалы к статье
Теги
Чита Забайкальский край заложники
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Париже мужчина захватил заложников и потребовал встречи с министром
Общество
Неизвестный взял в заложники посетителей синагоги в Техасе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter