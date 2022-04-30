В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трехлетнего сына

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Житель Читы, взявший в заложники своего сына, задержан, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Задержанный — ранее неоднократно судимый мужчина 1986 года рождения. Его доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 (угроза убийством) и ст 127 УК (незаконное лишение свободы).

Мужчина удерживал сына в квартире на Украинском бульваре Читы. Он не впускал в квартиру мать ребенка, был вооружен огнестрельным оружием.

Как сообщал Telegram-канал Mash, мужчина приехал к бывшей жене домой, между ними произошла ссора, после чего он выгнал женщину из квартиры, ранил ее брата и заперся вместе с сыном в квартире. По данным канала, при себе у мужчины был гладкоствольный обрез. «АиФ Забайкалье» со ссылкой на очевидца указывал, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Telegram-канал «112» писал, что полицейские пытались вести переговоры с мужчиной, но он соглашался говорить только с женой.



В МВД сообщили, что задержание прошло «в результате комплекса проведенных мероприятий».