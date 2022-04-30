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Поклонская сообщила об отправке лекарств в Херсонскую область

Фото: poklonskaya_nv / Telegram
Фото: poklonskaya_nv / Telegram

В Херсонскую область Украины, которая находится под контролем российских военных, отправлены лекарства, сообщила в Telegram замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

«Хочу поблагодарить всех, кто помог собрать лекарства для жителей Херсонской области. Каждого человека, отозвавшегося с желанием помочь, и таких людей много. Сегодня мы отправили необходимые медикаменты, в которых очень нуждаются мирные жители Украины», — написала она.

В марте Поклонская уже отправляла гуманитарную помощь в регион. Восьмого числа она рассказала, что «совместно с Росгвардией» доставляет туда продукты и лекарства, поскольку из-за их отсутствия «люди находятся на грани гуманитарной катастрофы».

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Вид на здание городской администрации в Херсоне

15 марта Минобороны России сообщило, что вся Херсонская область находится под контролем российских военных. Херсон был занят еще раньше, 2 марта. 9 апреля над зданием городской администрации водрузили флаг России. Президент Владимир Путин ранее говорил, что оккупации украинских территорий не планируется.

28 апреля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с 1 мая регион перейдет в рублевую зону. Он уточнил, что предусмотрен переходный период до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. Стремоусов также опроверг планы по проведению в регионе референдума и созданию народной республики.

В регионе также вещают российские телеканалы, в том числе «Россия 24», и радиостанции. 27 апреля возле телецентра в Херсоне произошли взрывы, «РИА Новости» утверждало, что удар нанесли несколькими ракетами «Точка-У» и «Ураган» со стороны позиций украинских военных. «Украинская правда» сообщала, что в результате обстрела перестали транслироваться российские телеканалы.

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Наталья Поклонская гуманитарная помощь Херсонская область лекарства
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