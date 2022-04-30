Video

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за пожара на Сахалинской ГРЭС-2. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дело открыли по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Максимальное наказание по данной статье — арест на три месяца.

Пожар на ГРЭС-2 произошел в ночь на 30 апреля. Возгорание произошло в турбинном отделении из-за отключения второго блока с нагрузкой 60 МВт. После отключения турбогенератора и возгорания на станции сработала система пожаротушения.

Как заявили в «Сахалинэнерго» и «РусГидро», инцидент никак не повлиял на энергоснабжение. В результате пожара никто не пострадал. 30 сотрудников предприятия эвакуировались самостоятельно. Позже возгорание было ликвидировано.