СК возбудил уголовное дело из-за пожара на Сахалинской ГРЭС-2

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 13:20
ФСБ закрыла маломерным судам выход в район Азовского моря Политика, 13:09
Путин поздравил Киркорова с юбилеем Общество, 13:07
«Чемпионат» узнал о планах УЕФА продлить отстранение российских команд Спорт, 13:02
В МИДе допустили диалог с США после завершения операции на Украине Политика, 12:56
Хоуп Соло не введут в Зал славы футбола США из-за лечения от алкоголизма Спорт, 12:52
«Дочка» НОВАТЭКа предупредила о риске взрыва цистерн с газом в Польше Бизнес, 12:46
В России выявили 7,3 тыс. случаев COVID при 2,5 тыс. госпитализаций Общество, 12:39
Буре назвал главных фаворитов плей-офф НХЛ Спорт, 12:27
Овечкин без «Ришара» и рекордсмен Капризов. Что показали россияне в НХЛ Спорт, 12:13
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на Сахалинской ГРЭС-2 Общество, 12:06
До свидания, Warcraft: во что теперь играть российским геймерам Индустрия 4.0, 12:00
МВД решило запретить инспекторам ДПС обращаться к водителям на «ты» Общество, 11:47
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:42
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на Сахалинской ГРЭС-2

Video

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за пожара на Сахалинской ГРЭС-2. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дело открыли по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Максимальное наказание по данной статье — арест на три месяца.

Пожарные ликвидировали возгорание на Сахалинской ГРЭС-2
Общество

Пожар на ГРЭС-2 произошел в ночь на 30 апреля. Возгорание произошло в турбинном отделении из-за отключения второго блока с нагрузкой 60 МВт. После отключения турбогенератора и возгорания на станции сработала система пожаротушения.

Как заявили в «Сахалинэнерго» и «РусГидро», инцидент никак не повлиял на энергоснабжение. В результате пожара никто не пострадал. 30 сотрудников предприятия эвакуировались самостоятельно. Позже возгорание было ликвидировано.

Материалы к статье
Теги
Пожар Сахалин ГРЭС-2 СК
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Пожарные ликвидировали возгорание на Сахалинской ГРЭС-2
Общество
На Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter