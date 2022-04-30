Пожарные ликвидировали возгорание на Сахалинской ГРЭС-2

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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, электроснабжение не повреждено. Об этом сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».

«Пожар не повлиял на электроснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме. Пострадавших нет. В ближайшее время специалисты приступят к оценке ущерба и восстановительным работам. Причины возгорания устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что произошедшее не повлияло на энергоснабжение, сообщили РБК в «РусГидро».

Пожар на ГРЭС-2 произошел утром 30 апреля. Возгорание произошло в турбинном отделении из-за отключения второго блока с нагрузкой 60 МВт. После отключения турбогенератора и возгорания на станции сработала система пожаротушения.

30 сотрудников электростанции самостоятельно покинули здание. На пожаре работали 14 человек и пять единиц техники, приехали два дополнительных расчета из села Ильинское и Томари.