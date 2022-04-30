Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
МВД решило запретить инспекторам ДПС обращаться к водителям на «ты» Общество, 11:47
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:42
Звезда НБА получил перелом глазницы в матче плей-офф Спорт, 11:42
В НХЛ впервые за два года в матче сыграл экстренный голкипер Спорт, 11:19
Минобороны сообщило о поражении четырех складов на Украине Политика, 11:07
Франция выделила 70 тыс. украинских беженцев по €426 в месяц Политика, 11:03
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:01
Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян Спорт, 10:43
Команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за нарисовавшего букву Z игрока Спорт, 10:29
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 10:22
Тарпищев назвал лишний вес главным препятствием первой ракетки России Спорт, 10:19
В Свердловской области двое детей погибли при пожаре в частном доме Общество, 10:10
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Спорт, 10:03
Губернатор сообщил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область Общество, 09:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о поражении четырех складов на Украине

Минобороны отчиталось об ударах высокоточными ракетами по пяти военным объектам на Украине. Также удары по ВСУ нанесли российская авиация и артиллерия, уничтожены 120 «националистов»

Video

Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пяти военным объектам на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка (оба — в Донецкой области. — РБК), Покровское (Днепропетровская область) и Барвенково (Харьковская область), а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Кроме того, в Минобороны отчитались о поражении девяти районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены более 120 «националистов», четыре танка и шесть единиц бронетехники.

Также удары ракетами нанесли по четырем объектам: двум пунктам управления подразделений ВСУ, батарее реактивных систем залпового огня и радиолокационной станции. Системы ПВО сбили 18 беспилотников над следующими населенным пунктам: Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы

Российская артиллерия нанесла удары по 389 объектам ВСУ, среди них: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. РСЗО «Смерч» сбили реактивные снаряды над населенными пунктами Горловка Донецкой народной республики и Снежковка Харьковской области.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика

Накануне Минобороны заявило о ракетном ударе по 38 объектам на Украине, поразив склад горючего и радиолокационную станцию. Удары были нанесены по Донецкой и Харьковской областям Украины.

По данным ООН, с начала боевых действий и по 28 апреля на Украине погибли 2899 мирных жителей, еще 3235 получили ранения. В Минобороны России неоднократно заявляли, что наносят удары только по военным объектам.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Минобороны Игорь Конашенков Украина операция России на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Минобороны сообщило о ракетных ударах по 38 объектам на Украине
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter