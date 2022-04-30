Минобороны сообщило о поражении четырех складов на Украине

Минобороны отчиталось об ударах высокоточными ракетами по пяти военным объектам на Украине. Также удары по ВСУ нанесли российская авиация и артиллерия, уничтожены 120 «националистов»

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Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пяти военным объектам на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка (оба — в Донецкой области. — РБК), Покровское (Днепропетровская область) и Барвенково (Харьковская область), а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, в Минобороны отчитались о поражении девяти районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены более 120 «националистов», четыре танка и шесть единиц бронетехники.

Также удары ракетами нанесли по четырем объектам: двум пунктам управления подразделений ВСУ, батарее реактивных систем залпового огня и радиолокационной станции. Системы ПВО сбили 18 беспилотников над следующими населенным пунктам: Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

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Российская артиллерия нанесла удары по 389 объектам ВСУ, среди них: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. РСЗО «Смерч» сбили реактивные снаряды над населенными пунктами Горловка Донецкой народной республики и Снежковка Харьковской области.

Накануне Минобороны заявило о ракетном ударе по 38 объектам на Украине, поразив склад горючего и радиолокационную станцию. Удары были нанесены по Донецкой и Харьковской областям Украины.

По данным ООН, с начала боевых действий и по 28 апреля на Украине погибли 2899 мирных жителей, еще 3235 получили ранения. В Минобороны России неоднократно заявляли, что наносят удары только по военным объектам.