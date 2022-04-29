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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о ракетных ударах по 38 объектам на Украине

Ударами высокоточных ракет российские военные поразили в числе прочего склад горючего и РЛС *
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские вооруженные силы нанесли удары высокоточными ракетами по 38 объектам на Украине, поразив склад горючего и радиолокационную станцию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них <...> склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле (Донецкая область) и радиолокационная станция в районе Печенеги (Харьковская область)», — сказал Конашенков на брифинге.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
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Конашенков также привел сводку за день 29 апреля:

▪️ Авиация ВКС поразила 22 военных объекта Украины.

▪️ Ракетные войска поразили три военных объекта Украины, включая пусковую установку ЗРК «Бук-М1», вертолет Ми-24 ВСУ.

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▪️ Артиллерия поразила: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.

▪️ Средства ПВО сбили три украинские «Точки-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское.

Всего с начала военных действий уничтожены, по заявлению Минобороны:

  • 142 самолета,
  • 112 вертолетов,
  • 640 беспилотных летательных аппаратов,
  • 279 зенитных ракетных комплексов,
  • 2646 танков и других боевых бронированных машин,
  • 305 установок реактивных систем залпового огня,
  • 1184 орудия полевой артиллерии и миномета,
  • 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сутками ранее Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО семи украинских беспилотников над населенными пунктами ДНР, ЛНР и Херсонской области. Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха [Харьковская область] были сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

В течение дня 28 апреля российская авиация поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Были уничтожены более 320 человек личного состава ВС Украины и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Еще 38 украинских военных объектов, включая шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

За все это время российские военные лишь дважды сообщали о количестве потерь. В последний раз данные о потерях 25 марта озвучил первый заместитель начальника генерального штаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской, при спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825. По его словам, потери украинской стороны составили к 25 марта около 30 тыс. человек, «в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные» (раненые или больные, временно утратившие боеспособность).

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина спецоперация Минобороны ракетные удары РЛС
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