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На Сахалине загорелась ГРЭС-2

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Пожар произошел на Сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 в селе Ильинское, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram.

По его словам, возгорание произошло в турбинном отделении из-за отключения второго блока с нагрузкой 60 МВт. После отключения турбогенератора и возгорания на станции сработала система пожаротушения, говорила пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова агентству «РИА Новости». Однако позже пламя разгорелось снова и перекинулось на крышу, сказал губернатор.

Здание самостоятельно покинули 30 сотрудников, технологический процесс остановлен, сообщили агентству в МЧС по региону. При этом подача электричества жителям не прекращалась, отметили в компании.

На пожаре работают 14 человек и пять единиц техники, приехали два дополнительных расчета из села Ильинское и Томари. По распоряжению губернатора, МЧС готовит вертолет для тушения.

Губернатор поручил министру энергетики Сахалинской области Михаилу Гузенко выехать на место, а заместителю председателя правительства Олегу Попову проверить все энергоисточники.

Строительством Сахалинской ГРЭС-2 занималось «РусГидро» вместе с «РАО Энергетические системы Востока». Станцию запустили в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Она работает на угле. Как пишет Sakhalin.info в 2019 году после запуска станции второй энергоблок «сел на ноль», то есть внепланово остановился. По данным на сайте «Сахалинэнерго», в конце 2020 года на станции ремонтировали два турбогенератора.

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Теги
Пожар ГРЭС-2 Сахалин
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