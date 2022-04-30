Мурашко анонсировал возобновление плановой медпомощи после 12 мая

Медицинские учреждения России восстановят основные объемы оказания плановой помощи после 12 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сегодня чуть больше 40 тыс. коек еще функционируют как ковидные. <…> Но мы планируем, что после 12 числа фактически основные объемы все восстановим», — сказал он.

При этом Мурашко отметил, что в июне ожидается высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом из-за снижения коллективного иммунитета.

Власти некоторых регионов России приостанавливали плановые госпитализации во время пиков заболеваемости COVID-19, а в начале февраля правительство разрешило на время останавливать плановую амбулаторную помощь, в том числе профосмотры и все виды диспансеризаций.

7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам субъектов восстановить оказание плановой помощи в полном объеме в кратчайшие сроки, чтобы россияне смогли получать консультации профильных специалистов, а также сделать отложенные операции.