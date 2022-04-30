Власти Белгорода сообщили о звуках взрывов со стороны Украины

Звуки взрывов, которые слышатся этой ночью в Белгороде, доносятся со стороны Украины, заявили в областном оперативном штабе, отвечая на вопросы жителей. Комментарий ведомства опубликован под записью на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «Вконтакте».

Пользователи соцсети спросили о звуках частых взрывов в районе железнодорожной станции Крейда и железнодорожного поселка.

«В Белгороде все спокойно. Звуки доносятся со стороны Украины. Если что-то произойдет, губернатор, как и всегда, оперативно оповестит население», — ответил оперативный штаб.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента также пишет о том, что в городе на протяжении нескольких часов были слышны взрывы, доносящиеся со стороны украинской границы. Следов работы ПВО в небе над городом нет.

С начала военной операции России на Украине власти Белгорода и других приграничных районов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов украинскими военными. В Белгородской области пострадали села Нехотеевка, Журавлевка, Головчино. 28 апреля в регионе сработала система ПВО, передавал корреспондент «РИА Новости»