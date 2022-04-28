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Общество ,  
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В Тюменской области загорелся торговый центр

Горит крыша торгового центра, расположенного в центре города Ишим в здании бывшей обувной фабрики. Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. м

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В городе Ишиме в Тюменской области загорелся торгово-выставочный центр «Гагаринский», сообщает ГУ МЧС по региону.

Горит крыша здания. «Площадь пожара — 4,8 тыс. кв. м», — передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Людей эвакуировали до прибытия пожарных.

72.ru со ссылкой на администрацию пишет, что причины пожара сейчас выясняют. «Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды», — сказали в администрации.

На месте работают 43 пожарных и 10 единиц техники.

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РБК направил запрос в пресс-службу администрации Ишима.

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«Гагаринский» находится в историческом центре города, его торговая площадь — 3,2 тыс. Там работают магазины одежды, бытовой техники и детских товаров.

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