В Тюменской области загорелся торговый центр
В городе Ишиме в Тюменской области загорелся торгово-выставочный центр «Гагаринский», сообщает ГУ МЧС по региону.
Горит крыша здания. «Площадь пожара — 4,8 тыс. кв. м», — передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Людей эвакуировали до прибытия пожарных.
72.ru со ссылкой на администрацию пишет, что причины пожара сейчас выясняют. «Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды», — сказали в администрации.
На месте работают 43 пожарных и 10 единиц техники.
РБК направил запрос в пресс-службу администрации Ишима.
«Гагаринский» находится в историческом центре города, его торговая площадь — 3,2 тыс. Там работают магазины одежды, бытовой техники и детских товаров.