В Крыму задержали члена крымско-татарского батальона им. Челебиджихана

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Крымские пограничники совместно с сотрудниками ФСБ задержали предполагаемого участника крымско-татарского незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана», созданного для блокады Крыма, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму.

«Задержан житель Херсонской области 1991 г.р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый добровольно вступил в батальон на Украине, осуществлял «материальное и продовольственное обеспечение» его деятельности и участвовал «в вооруженной охране». Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» (крымско-татарского политика времен революции 1917 года) был организован в 2015 году бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, который после присоединения полуострова к России бежал на Украину. В ноябре того же года участники батальона блокировали проезд грузовых автомобилей в Крым.



28 апреля в Симферополе суд арестовал местного жителя, задержанного ФСБ за подготовку теракта в одном из местных торгово-развлекательных центров. Ранее подозреваемый служил в морской пехоте Вооруженных сил Украины. В ФСБ утверждают, что он действовал по указанию батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен).

Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту, по ней грозит до семи с половиной лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусматривает до восьми лет лишения свободы).

