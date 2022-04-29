Суд арестовал жителя Подмосковья по подозрению в покушении на чиновников

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Суд арестовал 45-летнего жителя Солнечногорского района Московской области по подозрению в покушении на убийство ( ч. 3 ст. 30 п. «а, б, е» ч.2 ст.105 УК) пятерых сотрудников администрации Солнечногорска, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СКР по региону Ольга Врадий.

По ее словам, 27 апреля представители администрации приехали в деревню Загорье, чтобы снести шлагбаум, который незаконно установил мужчина. Тот открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Несколько выстрелов попали по автомобилю, сотрудникам удалось скрыться. Затем обвиняемый, по данным следствия, облил машину горючей жидкостью и поджег. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевших и обвиняемого, изучили видео с камер наблюдения. Назначены баллистическая, химическая, пожарно-техническая и психолого-психиатрическая экспертизы, уточнила Врадий.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, чиновники приехали демонтировать шлагбаум. Мужчина со словами «Вы приехали на верную смерть» начал по ним стрелять, поджег их автомобиль, а после забаррикадировался у себя дома. Сотрудники полиции убедили его сдаться.

В марте 2021 года житель коттеджного поселка Новые Вешки в городском округе Мытищи устроил стрельбу по прохожим. Также он стрелял по сотрудникам полиции и Росгвардии.