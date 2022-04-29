Около 20 стройкомпаний Москвы вошли в число системообразующих

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Минстрой включил в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ около 20 крупных компаний, работающих в стройотрасли Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Утвержден перечень из 63 системообразующих предприятий в строительстве и ЖКХ, которые получат дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки. В него вошли порядка 20 компаний, работающих в строительном секторе Москвы. Именно они должны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях», — сказал заммэра.

В частности, в перечень вошла группа компаний «Мосинжпроект», являющаяся оператором ряда ключевых градостроительных программ столицы, включая строительство Национального космического центра, рассказал Бочкарев. «Среди главных проектов компании — строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект — Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали», — напомнил Бочкарев.

«Сегодня группа компаний продолжает проектирование и строительство инженерных сооружений, транспортных и гражданских объектов, развивает новые направления деятельности в Москве и других регионах, обеспечивает занятость огромного числа специалистов строительной отрасли — в структурных подразделениях и дочерних организациях «Мосинжпроекта» работают свыше 16 тыс. человек», — заявил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, слова которого приводит Стройкомплекс столицы.

Кроме того, по словам Кравцова, компания выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, а также предлагает российским регионам услуги по комплексному развитию территорий и их интеграции в формате «город под ключ» в действующую городскую среду. Такая работа ведется, в частности, в Екатеринбурге и Магнитогорске.

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В перечень системообразующих организаций российской экономики включаются организации с учетом аффилированности в рамках их групповой (холдинговой) структуры. Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. В федеральный перечень системообразующих строительных компаний также вошли ГК «ПИК», «MR Group», «Самолет», «Моспромстрой», АО «Центр Инвест» и др.