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Технологии и медиа ,  
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Рогозин объяснил, что сроки эксплуатации МКС зависят от ситуации в России

Решение о сроках эксплуатации Международной космической станции (МКС) будет зависеть от ситуации в России и вокруг нее, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», — сказал Рогозин.

В то же время он подчеркнул, что если Россия решил выйти из проекта, то предупредил партнеров об этом за год.

Глава NASA заявил о сохранении рабочих отношений на МКС
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос / Global Look Press

Сейчас «Роскосмос» имеет разрешение от правительства на эксплуатацию МКС только до 2024 года.

В начале марта в пресс-службе «Роскосмоса» сообщали, что в связи с введенными США и Евросоюзом антироссийскими санкциям, которые в том числе затронули и космическую отрасль, есть сомнения относительно продолжения участия России в программе МКС после 2024 года.

Однако в конце марта глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Билл Нельсон сообщил, что отношения между американскими астронавтами и их коллегами из других стран, в том числе из России, остаются рабочими.

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Теги
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