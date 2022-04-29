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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По итогам первого квартала текущего года стало известно, что самая большая средняя зарплата в Москве была в сфере строительства — 118 тыс. руб. Это следует из исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» на основе базы вакансий по столице.

«По итогам Q1 (первого квартала. — РБК) 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства — до 118 тыс. руб. Также высокий заработок был доступен специалистам транспорта и логистики — до 104 тыс. руб. — и производства и агропрома — до 94 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средний заработок в сфере ИТ — 90 тыс. руб. Средняя зарплата среди студентов — 78 тыс. руб. Столько же получают сотрудники финансовой сферы. Офисные службы и сотрудники бизнес-услуг в среднем зарабатывают 65 тыс.

Наименьшая средняя зарплата в Москве у сотрудников в сфере услуг и торговли — 56 тыс. руб. и 51 тыс. руб. соответственно.

В декабре прошлого года «Сбер» провел исследование, в котором выяснил, что лидером по росту зарплат среди всех отраслей российской экономики в 2021 году стала сфера финансов и страхования. Зарплаты в этом секторе в уходящем году выросли на 17,7%. На втором месте — ИT и связь, где зарплаты выросли на 16,7%.

В число лидеров по росту зарплат также попал строительный сектор (плюс 12,9%). Однако там авторы отчета отмечают признаки начала замедления роста — они объясняют это постепенным восстановлением предложения трудовых ресурсов и стабилизацией спроса на них.

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Зарплаты работа Москва
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