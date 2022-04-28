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Путин посчитал, что у Дегтярева на посту губернатора «все получается»

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о развитии региона президенту России Владимиру Путину и пригласил главу государства посетить край. Глава государства остался доволен проведенной работой и поблагодарил за приглашение. Стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.

«Спасибо большое [за приглашение]. У вас все получается — вижу по объективным цифрам, по показателям», — отметил Путин.

В рамках встречи Дегтярев и Путин обсудили социально-экономическое развитие Хабаровского края, реализацию текущих проектов. Глава региона назвал основные экономические показатели, отметил рост доходов населения и сокращение числа безработных.

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Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в 2020 году. Это произошло после того, как предыдущего губернатора Сергея Фургала взяли под стражу и обвинили в организации убийств предпринимателей.

Партия ЛДПР, в которой состоит Дегтярев, в середине июня 2021 года выдвинула его своим кандидатом на выборы главы региона. Путин во время рабочей встречи в июне назвал работу Дегтярева энергичной, а также отметил, что врио губернатора быстро вошел в курс основных проблем края. Позже, в июле прошлого года, в Кремле рассказали, что президент доволен его работой в должности главы региона.

В сентябре 2021 года Дегтярев вступил в должность, победив на выборах.

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После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в начале апреля источники РБК в партии называли Дегтярева среди его возможных преемников.

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Теги
Михаил Дегтярев Владимир Путин Хабаровский край
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