«Известия» узнали об обсуждении повышения МРОТ на 9%
Власти рассматривают внеочередное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 9%, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
По словам федерального чиновника, принимающего участие в обсуждении инициативы, увеличение МРОТ и прожиточного минимума рассматривается на 9–10%, а по словам высокопоставленного источника в Госдуме — на 9%. В профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов говорят о 8–10%, уточняет источник издания в Госдуме.
В 2021 году изменилась методика расчета МРОТ в России — теперь он зависит от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. Под медианной зарплатой понимается уровень, выше которого доходы у 50% населения и у 50% населения — ниже. МРОТ должен составлять 42% от размера такой медианной зарплаты.
Однако глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Известиям», что у правительства сейчас есть временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента, и кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты.
РБК направил запрос в пресс-службы Минтруда и Минфина России.
С 1 января в России МРОТ вырос на 8,6% и составляет 13 890 руб., а прожиточный минимум в среднем — 12 654 руб. в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 13 793 руб., для пенсионеров — 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.
В середине марта президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат. Путин поручил предоставить предложения до 20 апреля.
В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал скорую индексацию пенсий, зарплат бюджетников, МРОТ, прожиточного минимума и других соцвыплат. По его словам, по результатам первого квартала за этот год бюджет страны оказался в «рекордном профиците», что говорит, что у России «с финансами все в порядке». В связи с этим социальные расходы «не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», пояснил он.
Накануне, 27 апреля, Путин на встрече с Советом законодателей заявил, что «в ближайшее время будут приняты конкретные решения» по индексации пенсий, соцвыплат и зарплат бюджетников.