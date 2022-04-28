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Роструд напомнил россиянам о двух «коротких» рабочих неделях в мае

В связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая первые две рабочие недели мая будут короткими, а выходные — длинными. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — рассказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

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В Роструде пояснили, что по решению правительства выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. Таким образом, выходные дни продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (55%) собираются провести предстоящие майские выходные дома. Еще 42% планируют провести праздники на даче. Поездку внутри страны — в другой город или село — на майские выбрали только 8% опрошенных россиян.

По 3 и 2% сообщили, что собираются на Черноморское побережье Кавказа и в Крым (однако южные аэропорты страны закрыты до 25 апреля).

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Теги
майские праздники Роструд россияне
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