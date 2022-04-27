Путин поручил давать льготные кредиты при замещении иностранных компаний

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов малому бизнесу, работавшему по модели франчайзинга, который будет замещать ушедшие с российского рынка зарубежные фирмы. Об этом говорится на сайте Кремля.

Для них могут субсидировать процентную ставку по кредитам, представленным им для приобретения франшизы и развития своего бизнеса для «замещения иностранных компаний», которые прекратили или приостановили свою деятельность на российском рынке, сказано в документе.

После 24 февраля, когда Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине и западные страны начали вводить санкции против Москвы, многие иностранные компании стали покидать российский рынок.

В середине апреля в Госдуму был внесен законопроект, который определяет условия и механизм введения внешней администрации на российских подразделениях иностранных компаний, покинувших Россию. Согласно законопроекту, временная администрация может быть введена в компании, если не менее чем 25-процентной долей владеет гражданин недружественной России страны и организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики России (производство товаров первой необходимости).