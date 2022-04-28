Москва почти в 1,5 раза нарастила объемы высокотехнологичной онкопомощи

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Число высокотехнологичных хирургических операций пациентам с онкологией в Москве за последние три года увеличилось почти на 50%. Такие данные привела в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В рамках московского онкологического стандарта мы создали для жителей со злокачественными новообразованиями новые возможности для диагностики и лечения. Это в том числе инновационные методы оказания высокотехнологичной хирургической помощи. Пациентам с онкологическим диагнозом доступны вмешательства на роботических хирургических комплексах, с применением технологий 3D-печати и многие другие», — уточнила заммэра.

По словам Раковой, за последние три года число подобных операций в городских больницах увеличилось на 46% — с почти 8 тыс. в 2019 году до 11,5 тыс. в 2021 году. «Важно, что такая бесплатная высокотехнологичная помощь ежегодно становится доступнее благодаря расширению перечня применяемых методов, использованию в столичных больницах самого современного оборудования и работе высококвалифицированных специалистов», — заявила Ракова.

Высокотехнологичные хирургические операции пациентам со злокачественными новообразованиями проводятся во всех шести многопрофильных онкологических центрах в Москве. Они были созданы в рамках внедрения в столице нового стандарта онкопомощи и функционируют на базе ГКБ им. Д.Д. Плетнева, МКНЦ им. А.С. Логинова, московской городской онкологической больницы № 62, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКОБ № 1, ММКЦ «Коммунарка». В больнице имени Боткина и центре имени Логинова выполняются операции на роботических хирургических комплексах da Vinci. В Боткинской больнице при этом проводят операции на роботе-хирурге последней модели с новой лазерной системой наведения для расположения инструментов и наивысшим качеством 3D-визуализации. В научно-практическом центре опухолей костей, мягких тканей и кожи Московской онкологической больницы № 62 проводят реконструкции костей при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат, а также эндопротезирования и ревизионные эндопротезирования суставов, в том числе с использованием индивидуального дизайна имплантов, напечатанных на 3D-принтере.

Пациентам в Москве, напоминают столичные власти, бесплатно доступны как распространенные виды оперативных вмешательств при онкологических заболеваниях (например, мастэктомия, при которой хирург одновременно выполняет удаление органа и лимфодиссекцию), так и сложнейшие операции (в их числе реконструктивно-пластические, микрохирургические, а также операции с применением радиочастотной аблации, фотодинамической терапии, криодеструкции жидким азотом и другие).

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В целом, в 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве оказали рекордное число раз — более 171 тыс. Чаще всего ее оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%). Высокотехнологичные хирургические операции проводятся более чем в 40 городских стационарах.