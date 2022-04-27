Россия продолжит диалог с зарубежными странами после выхода из UNWTO

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия намерена продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами после выхода из всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram.

«Конечно же, ситуация, которая сложилась внутри UNWTO, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остается на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», — пообещала Догузова.

Она отметила, что ведомство находится на постоянной связи с зарубежными коллегами и они вместе решают возникающие сложности.

О выходе России из UNWTO стало известно 27 апреля. С инициативой об исключении из организации выступили власти Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины после начала российской военной операции. Исполнительный совет поддержал проведение внеочередной Генассамблеи организации, где должны были принять решение. В ответ российские власти объявили, что самостоятельно покинут UNWTO.