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«Уральские авиалинии» не будут летать в Казахстан и Армению до октября

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «Уральские авиалинии» продлила срок отмены полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщил РБК представитель авиакомпании.

«Решение принято из-за наличия рисков по аресту самолетов», — объяснил представитель перевозчика.

Авиакомпания отменила рейсы, которые выполняла в Армению, с 3 марта, следует из данных на сайте «Уральских авиалиний». С 8 марта самолеты компании не летают в Азербайджан, а с 11 марта — в Казахстан. Перевозчик также отменил рейсы в Египет с 6 марта до конца мая 2022 года.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В конце февраля США, Евросоюз и ряд других стран санкции против России из-за военной операции на Украине и закрыли для российских самолетов воздушное пространство. Тогда же иностранные компании начали требовать от российских авиакомпаний вернуть самолеты в лизинге. По данным Минтранса на 11 марта, 739 из 1367 самолетов имели регистрацию в иностранных реестрах. Из них как минимум 78 были арестованы из-за санкций по данным на конец марта.

Росавиация в начале марта рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранном лизинге прекратить полеты за рубеж. На такой шаг пошли «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Победа», S7 и другие авиалинии, однако после регистрации самолетов в российском реестре они стали постепенно возобновлять полеты.

Иностранные компании приостанавливали рейсы в Россию, так как решали вопрос о страховом покрытии над территорией страны. С 6 марта полеты в Россию приостановили «Азербайджанские авиалинии» и Buta Airways. Крупнейший авиаперевозчик Казахстана Air Astana также приостановил полеты в страну и над ее территорией с 11 марта и пока не сообщал о возобновлении полетов.

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Между тем казахстанский SCAT увеличил число рейсов в Россию с двух до семи в неделю, возобновила с 23 апреля полеты в Казахстан и авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»). Uzbekistan Airways вводили дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург в середине марта. Авиакомпания «Армения» возобновила рейсы из Еревана в Воронеж с 3 апреля.

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5 апреля Минтранс сообщил, что у России есть 193 самолета для полетов за границу. Из них 148 российских самолетов Sukhoi Superjet 100, остальные машины иностранного производства, которые изначально принадлежали российским авиакомпаниям.

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самолеты «Уральские авиалинии» полеты Казахстан Армения Узбекистан Азербайджан
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