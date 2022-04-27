Кремль заявил, что планов встречи Путина и Макрона нет

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Планов по встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона нет, сообщила пресс-служба Кремля, передает «РИА Новости».

22 апреля Макрон сказал, что не исключает возможности разговора с Путиным в случае победы на выборах. Он отметил, что будет разговаривать с российским президентом, как и прежде, «требовательно».

Макрон победил на выборах в президенты с 58,54% голосов во втором туре, его соперница Марин Ле Пен набрала 41,46%. Позже Путин направил Макрону телеграмму с поздравлением.

Французский президент стал одним из основных собеседников Путина во время военной операции России на Украине. С 24 февраля по 11 апреля они говорили по телефону девять раз. Макрон отмечал важность сохранения диалога в Европе и называл общение с Путиным своим долгом. Он также призывал европейские страны переосмыслить отношения с Москвой, приблизить ее к Европе, чтобы «жить в мире».

Во время переговоров французский президент настаивал на прекращении огня на Украине и открытии гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Путин рассказывал о «военных преступлениях», которые совершают «украинские националисты». Кроме того, главы государств обсуждали ход переговоров между Россией и Украиной.

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В начале февраля, до начала военной спецоперации России на Украине, Макрон приезжал с визитом в Москву. Переговоры президентов Франции и России продлились тогда больше пяти часов.