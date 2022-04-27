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Политика ,  
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Блинкен заявил, что США поддержат Украину в вытеснении России из Донбасса

Если Украина стремится к вытеснению российских войск с востока страны, то Вашингтон поддержит Киев в этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает The New York Times.

По его словам, Соединенные Штаты окажут поддержку Украине в попытке вытеснить российскую армию с востока Украины, если это то, к чему стремится президент Украины Владимир Зеленский. «Если они так определяют свои цели как суверенной, демократической, независимой страны, это то, что мы поддержим», — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США продолжают поставки оружия на Украину, и сейчас этот процесс ускорился. Как указал Блинкен, раньше на это требовались недели, а «сейчас часто это 72 часа» с момента президентского распоряжения.

Во вступительном слове глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон и союзники продолжат усилия по помощи Украине в укреплении безопасности, а также экономической и гуманитарной поддержке. Также продолжится «навязывание огромных расходов Кремлю»; укрепление коллективной безопасности и обороны западных стран; решение глобальных последствий войны, а именно проблем с беженцами и продовольственного кризиса. По его словам, США хотят показать, что спецоперация на Украине «была стратегическим провалом Кремля», и последствия для России послужили бы «уроком» для тех, кто захочет пойти по такому же пути.

Российский посол обвинил США в затягивании военных действий на Украине
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Фото:Вадим Гирда / AP

О поддержке Украины «в ее борьбе против российской агрессии» ранее заявил и министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, Соединенные Штаты «полны решимости помочь Украине победить сегодня и набраться сил на завтра», и для этого западные страны активно оказывают Киеву военную помощь.

Reuters сообщал, что Остин и Блинкен, которые 24 апреля посетили Киев, пообещали выделить более $322 млн на оборону Украины. В целом Вашингтон неоднократно заявлял о военной помощи Киеву в общей сложности на сумму более $2 млрд. Другие страны также оказывают военную помощь Украине. При этом в МИД России отмечали, что российские Вооруженные силы могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои военные цели.

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Энтони Блинкен США Украина Военная операция на Украине
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