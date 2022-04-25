СК проверит сообщения о подготовке провокации ВСУ в Лисичанске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Pro, 12:54
Минобороны откроет гумкоридор для «Азовстали» Политика, 12:46
В России запустили в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей» Политика, 12:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:42
ММК планирует сохранить листинг расписок на бирже в Лондоне Инвестиции, 12:33
Российский хоккеист покинул лед в крови после драки в матче НХЛ. Видео Спорт, 12:32
МИД назвал условие проведения очной встречи делегаций России и Украины Политика, 12:31
Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года Инвестиции, 12:27
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 12:21
Российский этап гран-при по фигурному катанию проведут в другой стране Спорт, 12:18
СПБ Биржа в семь раз увеличит капитал дочернего банка Инвестиции, 12:13
Пушилин сообщил о 400 иностранных наемниках на «Азовстали» Политика, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
SkyBridge сообщил о планах вложить большую часть активов в криптовалюту Крипто, 12:05

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Политика ,  
0 

СК проверит сообщения о подготовке провокации ВСУ в Лисичанске

Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Следственный комитет России запросит у российского Минобороны сведения о возможной провокации в Лисичанске Луганской народной республики, которую готовит украинская сторона, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

23 апреля в Минобороны рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с британскими спецслужбами готовят в Лисичанске провокацию, подобную «постановочным съемкам» в Буче. По информации ведомства, фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» планируют в ближайшее время широко распространить через западные СМИ, в связи с чем в город приехали «представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче».

«Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям», — говорится в сообщении СК.

Также глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом украинской стороной территории в районе села Отрадное в Белгородской области 24 апреля. Как сообщал глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, в село упал один снаряд. Руководитель Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко уточнил, что снаряд упал в поле, вдалеке от зданий. По словам последнего, никто не пострадал, разрушений в результате обстрела не было.

В Минобороны предупредили о провокации СБУ в Одесской области
Политика
Фото:Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС

В начале апреля украинские власти и западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, на которых видны трупы в гражданской одежде со связанными руками.

Минобороны России назвало опубликованные фото и видео провокацией и заявило, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта и за то время, пока они контролировали город, «ни один местный житель не пострадал».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Zuma \ TASS Переждать не получится: как за два-три года изменится российский бизнес
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Открыть счет в юанях»: зачем бизнес сейчас чаще всего обращается в банки
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз
Статьи
Pro
Фото: Hollie Adams / Getty Images Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления
Инструкции
Pro
Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе
Исследования
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
НДФЛ по-новому: на что компаниям обратить внимание после марта 2022 года
Статьи


 

Материалы к статье
Теги
СК Минобороны провокация Военная операция на Украине

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Материалы по теме
Минобороны заявило о планах ВСУ повторить в Лисичанске провокацию в Буче
Политика
Посол призвал Канаду повлиять на США из-за данных о провокации на Украине
Политика
Минобороны обвинило США в подготовке провокации с ядерным оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter