СК проверит сообщения о подготовке провокации ВСУ в Лисичанске
Следственный комитет России запросит у российского Минобороны сведения о возможной провокации в Лисичанске Луганской народной республики, которую готовит украинская сторона, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
23 апреля в Минобороны рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с британскими спецслужбами готовят в Лисичанске провокацию, подобную «постановочным съемкам» в Буче. По информации ведомства, фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» планируют в ближайшее время широко распространить через западные СМИ, в связи с чем в город приехали «представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче».
«Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям», — говорится в сообщении СК.
Также глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом украинской стороной территории в районе села Отрадное в Белгородской области 24 апреля. Как сообщал глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, в село упал один снаряд. Руководитель Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко уточнил, что снаряд упал в поле, вдалеке от зданий. По словам последнего, никто не пострадал, разрушений в результате обстрела не было.
В начале апреля украинские власти и западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, на которых видны трупы в гражданской одежде со связанными руками.
Минобороны России назвало опубликованные фото и видео провокацией и заявило, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта и за то время, пока они контролировали город, «ни один местный житель не пострадал».