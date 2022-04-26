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Война санкций ,  
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Zara опровергла информацию об открытии магазинов в России 30 апреля

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Информация об открытии магазинов Zara (принадлежит испанской Inditex) в России 30 апреля появилась на сайте из-за технического сбоя, его не произойдет, заявили «РИА Новости» в компании.

На сайте Zara на странице графиков работы магазинов размещены данные, что некоторые точки откроются 30 апреля, а остальные — 1 мая. Та же информация появилась на сайтах других брендов, принадлежащих Inditex: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho.

РБК направил запрос в пресс-службу компании Zara.

Владелец Zara заявил о намерениях вернуться в Россию «как можно скорее»
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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России в начале марта, закрыв 502 магазина и прекратив онлайн-продажи. «В текущих обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации», — пояснили в компании. Позднее гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам в России.

20 апреля Масейрас заявил, что холдинг хотел бы вернуться в Россию «как можно скорее». На следующий день замглава Минпромторга Виктор
Евтухов заявил, что Inditex, а также шведская Ikea ищут пути, как возвратиться на российский рынок. По его словам, в этих компаниях пояснили, что российский рынок для них важен, однако есть проблемы с завозом товара, а продавать «один и тот же сток» там считают неправильным. Евтухов отметил, что если иностранные компании не вернутся в Россию, это будет выгодно отечественным производителям.

Согласно данным с сайта Inditex, больше всего у группы в России магазинов под брендом Bershka (106), Pull&Bear (87) и Zara (86). По данным компании, на Россию и Украину с 1 февраля по 13 марта 2022 года пришлось около 5% прибыли корпорации.

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