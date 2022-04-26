Мишустин поручил составить график принятия актов по социальному фонду

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Правительство начнет активнее работать над нормативно-правовой базой для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. Такое поручение Минтруду дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба на сайте.

До 5 мая Минтруд должно представить кабинету министров график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для создания фонда. В то же время правительство проработает вопрос о введении единого тарифа страховых взносов, которые должны поступать в фонд единым платежом.

Фонд должен быть готов к работе к 1 января 2023 года. Правительство ожидает, что он будет основан на цифровой платформе, которая объединит все информационные системы социальной сферы с целью быстрого и удобного предоставления выплат.

В конце декабря объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования обсуждали члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что РТК создаст рабочую группу для обсуждения законодательных изменений для создания единого фонда.

Идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию обсуждалась еще в 2017 году, двумя годами позднее стало известно, что предлагается изменить организационно-правовую форму ФОМС и ФСС. Это создаст возможность для их объединения в будущем.

Новая единая структура с названием «Социальный фонд» будет работать в статусе внебюджетного фонда, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минтруда. Вместо государственных учреждений, которыми являются Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, правительство учредит некоммерческую организацию с наблюдательным советом. В него войдут семь человек — председатель фонда, глава Минтруда, вице-премьер, курирующий РТК, а также представители Совета Федерации и Госдумы, работодателей и профсоюзов.

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Совет будет управлять стратегическим развитием фонда, в том числе определять размер страховых тарифов, цели использования резервных средств, формирование бюджета.Орган будет отвечать за выбор кандидатур на должность председателя фонда, но окончательное решение останется за главой правительства.

Закон об объединении вынесут на рассмотрение Госдумы на весенней сессии. К лету правительство должно подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023–2025 годы.

Согласно подсчетам кабмина, административные расходы на работу «Социального фонда» не превысят заложенные в федеральном бюджете для существующих фондов (около 1% от их расходов). Основная часть сотрудников продолжит работать на своих местах либо перейдет на новые должности.

Помимо объединения фондов, Минтруд предложил ввести единый тариф для работодателей по уплате взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование. По данным ведомства, такое решение позволит увеличить сумму социальных выплат к 2025 году.

Кроме того, министерство выступило за объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы вместо 12 и введение пяти льготных моделей уплаты страховых взносов. Минтруд также предложил установить единый круг застрахованных лиц и распространить обязательное страхование не только на россиян, работающих по трудовому договору, но и на занятых по гражданско-правовым договорам (ГПХ) граждан.

По инициативе Минтруда правительство также может сократить количество отчетности и установить единую дату подачи единой формы отчетности до первого числа месяца.