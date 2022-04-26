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TV3 узнал об увеличении странами Балтии поставок электроэнергии из России

Страны Балтии увеличили объем поставок электроэнергии из России в марте в два раза по сравнению с январскими показателями, сообщает TV3.

По данным «Sputnik-Латвия», объем закупок вырос почти до 600 тыс. мегаватт-часов несмотря на введение Литвой, Латвией и Эстонией ограничения на импорт российской электроэнергии.

Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс в начале апреля сообщил, что в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

По его словам, решение Москвы принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях дало сигнал прибалтийским государствам резко снизить объемы поставок, так как на них «больше нельзя полагаться». «С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала», — сказал Барисс.

Минэнерго Литвы ранее утверждало, что страна первой в Евросоюзе отказалась от закупок российского газа. Ведомство привело данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid от 2 апреля, согласно которым импорт энергоносителя в страну из России по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт·ч.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал этот шаг «поворотным моментом», «результатом многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений».

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