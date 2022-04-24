Пушилин заявил, что бойцам на «Азовстали» «осталось недолго»

Завод «Азовсталь» (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе остаются украинские бойцы, но и им «осталось недолго», заявил глава ДНР Денис Пушилин. Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовало «РИА Новости».

«Штурма активного нет, как сказал президент, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что им осталось недолго — в силу разных обстоятельств», — убежден Пушилин.

Минобороны отчиталось о полной зачистке Мариуполя от ВСУ и подконтрольных Киеву сил, но на территории «Азовстали», по данным ведомства, оставались заблокированы более 2 тыс. военных. Президент Владимир Путин 21 апреля распорядился остановить штурм завода, чтобы не рисковать жизнями российских военных, но приказал заблокировать территорию так, «чтобы муха не пролетела».

Украинские власти говорили, что на территории предприятия находятся не только военные, но и около тысячи мирных жителей, включая женщин и детей. В Минобороны такие сообщения называли «информационными вбросами».

22 апреля Минобороны заявило о нормализации обстановки в Мариуполе. В министерстве подчеркнули, что остатки батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) «надежно заблокированы» в «Азовстали», до них ежечасно доводят информацию о порядке выхода с территории комбината гражданских лиц.