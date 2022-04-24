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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил, что бойцам на «Азовстали» «осталось недолго»

Завод &laquo;Азовсталь&raquo;
Завод «Азовсталь» (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе остаются украинские бойцы, но и им «осталось недолго», заявил глава ДНР Денис Пушилин. Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовало «РИА Новости».

«Штурма активного нет, как сказал президент, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что им осталось недолго — в силу разных обстоятельств», — убежден Пушилин.

Минобороны отчиталось о полной зачистке Мариуполя от ВСУ и подконтрольных Киеву сил, но на территории «Азовстали», по данным ведомства, оставались заблокированы более 2 тыс. военных. Президент Владимир Путин 21 апреля распорядился остановить штурм завода, чтобы не рисковать жизнями российских военных, но приказал заблокировать территорию так, «чтобы муха не пролетела».

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Фото:nm_dnr / Telegram

Украинские власти говорили, что на территории предприятия находятся не только военные, но и около тысячи мирных жителей, включая женщин и детей. В Минобороны такие сообщения называли «информационными вбросами».

22 апреля Минобороны заявило о нормализации обстановки в Мариуполе. В министерстве подчеркнули, что остатки батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) «надежно заблокированы» в «Азовстали», до них ежечасно доводят информацию о порядке выхода с территории комбината гражданских лиц.

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Теги
Украина Мариуполь Азовсталь ДНР Денис Пушилин

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